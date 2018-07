LOS ÁNGELES, California.– La bisabuela María Méndez salió emocionada y corriendo de una prisión estatal en el norte de California en la que injustamente pasó 11 de sus 64 años. "No tengo palabras", expresó alejándose a prisa del penal. Fue condenada por la muerte de su nieto de 9 meses, pero un jurado que revisó el caso determinó que el fallecimiento del menor pudo ser accidental y ordenó ponerla en libertad.

"Puedo sentir el aire, puedo ver las aves, puedo ver salir el sol, me siento tan feliz de estar afuera", expresó María al canal local NBC4. "En este momento no quiero pensar en esos días tristes, porque me siento mal", comentó sobre su larga estancia en la prisión estatal Central para Mujeres en Chowchilla.