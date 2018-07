'Telenovelas in the Park', una obra para crear consciencia ambiental a través de mexicanismos

LOS ÁNGELES, California.– Un pequeño grupo de actores se reunió este miércoles en Los Angeles River Center and Gardens para ensayar por última vez antes de la inauguración de su obra 'Telenovelas in the Park'. "Necesitamos mucha energía", pidió el director David Levine. El reloj marcaba las 10:30 am y en un instante cada uno se convierte en su personaje. Era hora de actuar.