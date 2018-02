Trasladó en el Metro de Los Ángeles el cuerpo descuartizado de su esposa para quemarlo

LOS ÁNGELES. California. - Detectives de homicidios de la Policía de Los Ángeles (LAPD) identificaron este martes al sospechoso y a la víctima en el caso del cuerpo descuartizado e incinerado que fue encontrado la semana pasada en el vecindario de Cypress Park.

Valentino Gutiérrez, de 56 años, es acusado de asesinar a su esposa Tiana Alfred, de 31, a quien desmembró para colocarla en una maleta y trasladarla en el Metro hasta el lugar donde provocó un incendio para quemarla y tratar de desaparecerla, informó el LAPD.

Los restos de la mujer fueron localizados luego de que bomberos de la ciudad apagaron un incendio de basura registrado el jueves 1 de febrero a la 1:53 de la madrugada debajo del puente de la intersección de las autopistas 110 y 5, junto al centro de jornaleros de IDEPSCA y de la tienda Home Depot de Cypress Park.

Gutiérrez y su esposa Tiana vivían desde hace meses en un refugio para indigentes de Pasadena, indicaron los detectives.

El hombre habría descuartizado a su mujer en un edificio abandonado en el 577 de South Arroyo Parkwak, en Pasadena, donde hasta hace dos años operaba el restaurante Doña Rosa Bakey & Taquería.

Los investigadores del LAPD rastrearon al sospechoso a través de múltiples grabaciones de cámaras de seguridad instaladas a lo largo de la ruta que habría recorrido el asesino para abandonar el cuerpo.

Justin Einsenberg, jefe de detectives de homicidios del LAPD, explicó que el sospechoso llevó la maleta con los restos a bordo de su bicicleta y se dirigió a la estación Fillmore de la Línea Dorada del Metro.



publicidad

Luego bajó con su bicicleta en el andén de la estación Lincoln/Cypress para trasladar la maleta con el cuerpo hasta el lugar donde intentó desaparecerlo con la acción del fuego.

El detective William Hayes aclaró que no es común dar a conocer los nombres de la víctimas que aún no han sido identificadas por la Oficina del Forense, pero que decidieron hacerlo para dejar en claro que no se trata de un criminal en busca de víctimas al azar.

“En este caso la víctima es alguien que él conocía, creemos que es su esposa, Tiana Alfred, de 31 años, aunque falta que el forense haga su trabajo para identificarla”, mencionó Hayes.

La mañana del viernes 2 de febrero Gutiérrez fue arrestado en Pasadena y se descubrió que tiene un largo historial delictivo por robo domiciliario, agresión sexual, asalto, posesión de droga, violencia doméstica y uso negligente de arma de fuego.

La audiencia en la corte para la presentación de cargos estaba programa para este martes, pero fue pospuesta para el próximo 15 de febrero. Gutiérrez permanece bajo custodia con una fianza de $2 millones.

Vea también: