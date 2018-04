"La Policía no hizo nada": familia de padre apuñalado por un indigente mientras cargaba a su hija

Anthony Mele estaba cenando con su esposa y su niña de 5 años, a quien tenía sobre sus piernas, cuando un hombre entró al lugar y lo apuñaló en el cuello "sin ninguna razón". Las autoridades recibieron una llamada al 911 horas antes, donde denunciaron un indigente gritando y perturbando el espacio público, pero consideraron que no era una amenaza y no enviaron agentes.

LOS ÁNGELES, California.– Los familiares de un hombre que fue apuñalado a muerte por un indigente, mientras cenaba con su esposa e hija, lo describieron como un padre cariñoso y trabajador que velaba por su familia, durante entrevistas concedidas a medios locales en las que exigieron cambios en cómo la Policía y el gobierno están abordando la crisis de los desamparados.

Anthony Mele Jr., de 35 años, estaba la noche del miércoles 18 de abril con su esposa, Hana, y su hija de 5 años, en Aloha Steakhouse, un restaurante al lado de la playa en Ventura, cuando un indigente entró al establecimiento y lo apuñaló en el cuello, de acuerdo con las autoridades.



"Mi hijo fue a un restaurante con su esposa, su hija tiene 5 años, lo vio todo", dijo al diario Ventura County Star el padre, Anthony Mele Sr., llorando al punto que su esposa tuvo que continuar. "Ella estaba sentada en su regazo, el hombre entró y mientras mi hijo estaba besándola, jugando con ella, lo apuñaló", continuó Rebecca Mele.

"Entró al restaurante, caminó hasta la mesa y lo apuñaló en la garganta sin ninguna razón y salió del restaurante como si nada hubiera pasado, mientras mi hijo estaba ahí tirado muerto", pudo finalmente contar el papá de la víctima.

La menor no resultó herida durante el ataque a su padre, que según relatan testigos en la escena fue deliberado. Mele fue transportado de emergencia a un hospital del área, donde murió.

Las autoridades capturaron al sospechoso del crimen, identificado como Jamal Jackson, de 49 años, gracias a la ayuda de civiles que lo persiguieron cuando este intentó huir de la escena. El presunto atacante es una persona sin hogar que tiene historial criminal que incluye arrestos por violencia doméstica. Ahora, se encuentra bajo custodia y fue acusado de homicidio deliberado y premeditado, con una fianza de más de un millón de dólares.

"La Policía no respondió"

Los familiares de la víctima reclaman la falta de acción de las autoridades, pues horas antes del asesinato habían recibido una llamada desde esa zona en la que reportaban a un hombre que estaba perturbando el espacio público y gritando, como confirmó el Departamento de Policía de Ventura a Los Angeles Times.



Se trataba de Jackson, a quien los agentes observaron a través de cámaras de seguridad desde el centro de comando policial durante más de 20 minutos y determinaron que "no parecía una amenaza", por lo que no enviaron a ninguna patrulla para atender esa denuncia. Dos horas después sonaron los teléfonos de múltiples personas reportando el apuñalamiento en el restaurante protagonizado por el mismo individuo.

"Este hombre estaba siendo visto todo el tiempo, estaba siendo monitoreado por los policías y ellos no hiciero nada", dijo la madre de Mele. "Los policías no vinieron, en lugar de eso lo miraron a través de las cámaras... así que pudo seguir andando por ahí en la noche. Había quejas (sobre el sospechoso), l a Policía no respondió y ahora mi hijo está muerto", alegó.

El jefe del Departamento de Policía de Ventura, Ken Corney, dijo este lunes que sus agentes debieron haber respondido a los reportes y no confiarse de las cámaras de seguridad para resolver la situación.

"Todas nuestras unidades estaban ocupadas atendiendo otras llamadas", aseguró Corney, quien reconoció que sin embargo, en algún momento los oficiales deberían haber llegado al lugar. "Ellos no vieron (a través de las cámaras) ningún comportamiento que pareciera preocupante o significativamente perturbador. En un momento dado el hombre incluso tomó una foto a una pareja", explicó el jefe policial.



La decisión de cancelar el servicio de emergencia fue hecha por el personal del centro de comando donde entran las llamadas del 911, quienes pueden operar las cámaras de vigilancia. Corney afirmó que están estudiando esta acción en su departamento y que las cámaras de seguridad deben apoyar a los agentes, no reemplazarlos.

"Nuestra práctica no es manejar estas llamadas con cámaras de vigilancia, es poner botas en el terreno", recalcó.

La crisis de fondo: la indigencia

La desconsolada mujer dice estar enfadada con la ciudad y las autoridades, quienes considera que deben hacer más para lidiar con el problema de la indigencia. "Al alcalde yo le digo: ¿Qué estás haciendo? Esta es tu ciudad y por lo tanto lo son las personas sin hogar. Deberíamos tener algo para ayudarlos. Es muy difícil", señaló.

Por su parte, el padre de la víctima también expresó su preocupación al respecto: "Necesitamos ayudar a los desamparados. Tenemos que ayudar a los enfermos mentales... Necesitamos sentirnos libres de caminar en las calles, salir a cenar y no ser atacados o apuñalados o asesinados".

La señora Mele asegura que la Policía volverá a escuchar más de la comunidad sobre la muerte de su hijo y la crisis de los desamparados, pues esperan que esto despierte más conciencia sobre el problema.



Anthony Mele Jr. era gerente de una tienda de AT&T y era el mayor de cuatro hermanos, siendo el único hombre. Se graduó de la preparatoria de Nordhoff y sus familiares y amigos lo recuerdan como una persona reservada, sonriente y tranquila, que nunca usó drogas o bebió alcohol con ninguno de ellos.

"Anthony era un maravilloso padre para su pequeña hija, un esposo cariñoso, un buen hijo y hermano", así lo describen en la página de GoFundMe que abrieron para recaudar fondos para su funeral, la cual ha recogido más de 96,000 dólares en menos de tres días.

El servicio fúnebre está planeado para este viernes. La Policía de Ventura aseguró que desde este suceso ha aumentado el número de patrullas en el área y envió sus "sinceras condolencias a la familia Mele y a todos los impactados por esta pérdida trágica y horrible crimen".

