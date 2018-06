"Me quedé detrás del camión tratando de que no me disparara", declaró la supuesta víctima, Raymond Drayton, según un reporte policial. Esto ocurrió el mes pasado en el estacionamiento de un centro comercial en Otay Mesa, cerca de la frontera entre California y México.



"Brickett continuó discutiendo mientras me apuntaba con el arma", declaró la supuesta víctima a la Policía. "Dimos la vuelta a un camión unas tres o cuatro veces, me quedé detrás del camión tratando de que no me disparara", agregó.