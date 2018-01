Hombre armado y atrincherado en Los Ángeles mantuvo en vilo a policías por casi 6 horas

LOS ÁNGELES, California.- Un hombre que este domingo disparó un arma de fuego y se atrincheró en una vivienda del sur del condado de Los Ángeles, mantuvo en vilo a las autoridades por casi 6 horas.

El incidente inició alrededor de las 12:40 pm cuando se reportaron disparos en la cuadra 11900 de la calle Cheshire, en Norwalk.

Una unidad especial del Sheriff de Los Ángeles conocida como SEB ( Special Enforcement Bureau), similar al SWAT, acudió al lugar luego de que el sospechoso se parapetó en una casa.

Los agentes especiales de la SEB utilizaron “tácticas de distracción” y lanzaron gases lacrimógenos para entrar a la vivienda y arrestar al hombre cuya identidad no fue dada a conocer de manera inmediata.



UPDATE: Norwalk. #LASD SEB SWAT operation in support of @NorwalkLASD over. Armed, barricaded drive by shooting suspect in custody after tear gas deployed. Neighborhood safe. pic.twitter.com/tE7zMKdlv5