Identifican a un burro como el líder de una manada de chivos que rondaba por una zona residencial de Los Ángeles

LOS ÁNGELES, California.- La Policía de West Covina identificó a un burro silvestre como el líder de una manada de chivos que durante la madruga de este jueves fue sorprendida pastando en los jardines de un vecindario de esa ciudad del condado de Los Ángeles.

Pasada la medianoche del miércoles un residente reportó al 911 que el grupo de animales deambulaba por las avenidas Francisquito y Valinda devorando el césped en los patios de las viviendas.

Cuando los policías de la ciudad llegaron al lugar, encontraron a aproximadamente 20 animales de corral, entre chivos, cabras, ovejas y borregos, caminando por las calles de zona residencial y guiados por un burro, según el reporte de la policía local.



La horda de animales “no cumplió” con las órdenes de los policías los oficiales mientras “evadían la captura”, publicó la Policía de West Covina en su página de Facebook.

Los policías de la ciudad tuvieron que pedir refuerzos al Departamento del Sheriff de Los Ángeles para acorralar de manera segura al hambriento rebaño.

La manada había escapado del establo de una residencia en la vecina ciudad de Valinda por una puerta sin atrancar, según dijo a los policías el dueño de los animales que pudo recuperar a sus animales.

“Ninguno de los animales resultó herido”, recalcó la Policía de West Covina que consideró que el incidente quedará registrado en los libros (one for the books) por lo insólito.



“Cuando los policías llegan al final de su carrera, la mayoría de ellos dirá: ‘Lo he visto todo’. Bueno, agreguemos una llamada de servicio más a esa lista de hechos raros”, señala la publicación en Facebook.



