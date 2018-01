Un hombre es acusado de prenderle fuego a su propia madre

Durmiendo con el enemigo: La modelo de trajes de baño Jasmine Fiore no logró su sueño de convertirse en una estrella de Hollywood.En agosto de 2009, un hombre en búsqueda de latas y botellas para reciclar en un basurero de Buena Park, California, encontró su cuerpo desnudo y mutilado adentro de una maleta.La también aspirante actriz y mesera de una barra, fue asesinada por su marido, un ex participante de un programa de televisión. Sus dientes y dedos fueron removidos para que su cadáver no fuera reconocido. Pero el número de serie en sus implantes de senos la identificaron.El hombre se fugó a Canadá y días después se suicidó en un hotel de aquél país. Foto: Getty Images

