“Me sentí como un idiota, cómo podía caer en eso" , cuenta Hayden a CNN. “Es asqueroso, deplorable, como si fuera un monstruo” , describe a su supuesto agresor, médico de 38 años que ganó cierta notoriedad al participar en el reality show 'Rituales de las citas en línea del hombre estadounidense' (' Online Dating Rituals of the American Male' , por su título en inglés), que se emitió en 2014 durante una temporada por Bravo TV. Su breve celebridad probablemente le ayudó a atraer a las mujeres.

"Mientras me ponía la ropa, él seguía tratando de quitármela", recordó Hayden. "Sonreí y dije que tenía que irme y que la forma en que me hablaba era irrespetuosa. Incluso le dije: 'No creo que entiendas que la forma en que te estás desenvolviendo es realmente agresiva y me recuerda a los anteriores encuentros de agresión sexual que he tenido, así que te agradecería que dejaras de hacerlo'".