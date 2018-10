Pineda, apodado 'El Dopey', dice que cuestionó sobre estos crímenes a quien entonces era el jefe de la pandilla en Los Ángeles, Nelson Augusto Martínez Comandari. Según su relato, este le respondió: "Mirá, perro, es que ellos rebajaban los dulces (droga) y cuando le llegaban al del cumpleaños (otro pandillero) ya no estaban correctos. Hice lo que tenía que hacer".

Sus crímenes supuestamente ocurrieron entre noviembre de 1999 y diciembre de 2004, el período en que Comandari tuvo el mando. Entonces, la MS-13 se extendía a distintas ciudades del país valiéndose de las ganancias por la venta de narcóticos. La Fiscalía alega que él coordinó la distribución de droga en California, Nueva York y Nueva Jersey. Pero el caso no ha sido llevado ante los tribunales.

A pesar de este largo historial delictivo, Comandari se ha vuelto casi un fantasma y –aparentemente– no ha sido juzgado. El último dato oficial que hay sobre este hombre es que fue arrestado en Texas en febrero de 2005 por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) por cargos relacionados con narcotráfico en Nueva York. A esa zona él mismo llevó droga y trató de mandar cinco kilos de cocaína.

Pero el Buró federal de Prisiones (BOP) asegura que no está recluido en ninguno de sus 122 penales. Mientras que el Departamento de Justicia (DOJ) no aclara si este pandillero cumple alguna condena, está prófugo o lo han puesto bajo el programa de testigos protegidos de los US Marshals, una teoría que varios manejan. "Declinamos comentar", dijo Nicholas Biase, vocero del DOJ en Nueva York.