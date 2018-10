"Estoy rompiendo mi silencio sobre lo que sucede en el Terranea Resort para que otras puedan sentirse seguras al hacer lo mismo", expresó Sánchez en una conferencia a la cual acudieron siete mujeres que trabajan o trabajaron en ese lugar. "Lo que me pasó es algo que nadie debería soportar", advirtió.

Pezqueda, la primera mujer que denunció lo que ocurría en Terranea Resort, presentó una demanda contra el negocio en el verano de 2017, reclamando que un supervisor no solo le pidió que fuese su amante, sino que una vez la abusó sexualmente.

"Después de que me quejé fui despedida, pero ahora estoy muy feliz porque a través de mi historia salieron otras mujeres a contar sus propias historias", afirmó Pezqueda.

Llaman a boicotear el hotel

Reclamando que este lujoso resort "no ha tomado con seriedad" los reclamos de estas mujeres, una coalición de organizaciones sindicales y civiles hicieron un llamado nacional para dejar de hacer negocios con Terranea Resort.

Huéspedes desnudos

Una de las peores experiencias le sucedió cuando entró a limpiar una habitación. "El hombre estaba desnudo en la cama. Se paró enfrente de mí. Me dijo ‘entra a hacer tu trabajo’. Me sentí incómoda. Solo agarré el bote de basura y me salí rápido", contó con vergüenza.