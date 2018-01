LOS ÁNGELES, California.- Un vehículo terminó la mañana de este domingo incrustado en el segundo piso de un edificio comercial cuando su conductor pisó el acelerador y se elevó por el aire al chocar con la división central de una calle.

El Nissan Altima de color blanco se metió por la ventana del segundo piso a un consultorio dental ubicado en el 319 al este de la calle 17, en la ciudad Santa Ana.

En el accidente ocurrido alrededor de las 5:30 de la mañana el auto habría volado más de 30 pies (10 metros) hasta quedar incrustado en la segunda planta del edificio, sin embargo las dos personas que iban a bordo sólo resultaron con heridas leves.

Uno de los tripulantes del vehículo volador logró salir por su propia cuenta, pero el otro permaneció atrapado por más de una hora, hasta que fue rescatado por personal de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA).

La Policía de Santa Ana informó que el conductor admitió haber estado bajo la influencia de narcóticos, por lo que fue enviado a un hospital para su evaluación.



OCFA on scene in SANTA ANA of a vehicle into a building. One person still trapped inside the vehicle. pic.twitter.com/sWmtovu0Kd

De acuerdo con el reporte pericial, el automóvil iba a exceso de velocidad por la calle French y al llegar al cruce con la calle 17 el conductor continuó avanzando, por lo que se topó con el divisor central, lo cual hizo que se elevara.

Luego del impacto que lo elevó, el vehículo voló sobre tres carriles de la calle 17 hasta quedar incrustado en el segundo piso del consultorio dental.

El vehículo fue estabilizado con maquinaria pesada mientras se realizaba el rescate de la persona que quedó atrapada, para luego retirarlo.

Los bomberos tuvieron que apagar un pequeño incendio que se generó adentro del consultorio tras el impacto.

El edificio comercial de dos pisos se encontraba desocupado al momento del accidente, por lo que nadie más resultó lesionado.



OCFA in Santa Ana of a vehicle that crashed into the building. The fire was quickly extinguished, both victims are out of the vehicle safely with minor injuries. Members from OCFA & LA COUNTY Urban Search & Rescue teams are removing the vehicle from the building. pic.twitter.com/x29WvTkNGk