Una avioneta aterriza de emergencia sobre transitada autopista del sur de California

LOS ÁNGELES, California.- Una avioneta realizó la noche de este domingo un aterrizaje de emergencia sobre una transitada autopista del sur de California luego de reportar problemas con el motor.

La pequeña aeronave Beech G33 logró descender sin problemas a eso de las 7:50 pm sobre los carriles de la autopista 55, cerca de la rampa de acceso de la avenida Del Mar, en la ciudad de Costa Mesa, informó la Patrulla de Caminos de California (CHP).

A pesar de que a esa hora la autopista era bastante transitada, el piloto logró maniobrar para ocupar el primer carril de la derecha y el acotamiento de la autopista para aterrizar la avioneta de manera segura.

Dora Noriega publicó en su cuenta de Twitter un video tomado desde el vehículo en el que viajaba sobre la autopista 55 que muestra la aeronave estacionada a la orilla de la carretera.



Plane landed on the 55 North we just missed it! pic.twitter.com/CA3lk8HM1T