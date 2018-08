Este pastor de 32 años asegura que en este accidente aéreo no hubo fatalidades gracias a un poder divino. "Cuando invoqué a Jesucristo el avión, que iba deslizándose sobre la tierra, se detuvo. Lo que pasó fue un milagro, porque ese avión iba lleno de combustible y no explotó, ni nos estrellamos contra un edificio o algo", asegura Parsa, quien este jueves por la tarde finalmente llegó a California.

"Este es el fin, se acabó"

"Yo dije: ‘el nombre de Jesús’. No hablo español, pero me salió", recuerda. "Por un momento pensé: ‘este es el fin, se acabó’. Pero una voz en mi interior me dijo: ‘no, todavía no es tiempo’".