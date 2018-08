Varios expresaron indignación en las redes sociales por la manera en que sacaron al joven del lugar. "Vender hot dogs sin permiso no amerita ese uso de la fuerza", escribió un usuario en Facebook. "Me enfurece ver cómo maltratan a nuestra gente cuando solo tratan de trabajar", opinó otra persona.

"Él ya iba con su carrito para afuera, pero uno de ellos se le dejó ir encima. Lo empezó a golpear. Yo me acerqué para decirles que lo dejaran, que era un menor de edad, pero no me hicieron caso. Lo estaban ahorcando", contó Rodríguez en entrevista con Univision Noticias.