Quien empujaba la silla de ruedas de esta mujer también llegó para contar su testimonio. "Yo caminaba por la avenida y una van de la Policía me cerró el paso. Se bajaron y me dijeron que les diera mi dinero. Yo no llevaba nada, no tengo dinero. Me empezaron a empujar fuerte contra la pared y me lastimaron un hombro, la cara, aquí las costillas", dijo mientras señalaba su tórax un hombre que se identificó como Gilberto.