"Abusan de su uniforme", dice la madre de un mexicano que quedó en coma tras ser arrestado en California

LOS ÁNGELES, California.- Las preguntas formuladas por una familia hispana en torno al arresto que dejó en estado de coma y con el rostro amoratado al joven Raúl Sepúlveda, quien padece de esquizofrenia, no han sido respondidas por la Policía de El Monte, en California. Desde el martes él se encuentra bajo cuidados intensivos en un hospital, al cual lo habrían llevado los mismos agentes que lo detuvieron.

Raúl, quien nació en México hace 22 años, salió de su casa en El Monte un día después de la Navidad y sus familiares aseguran que no supieron de él hasta que la Policía de El Monte se presentó en su domicilio el miércoles para darles escasos detalles sobre un arresto al cual el joven se habría resistido y para informarles que se encontraba internado en un hospital en Baldwin Park.



“Los policías llegaron a la casa diciendo que les habían llamado porque supuestamente mi hermano trató o se estaba desnudando, pero ahora mi hermano está en un hospital. Nos dijeron que él se estaba resistiendo al arresto”, dijo Christy García, hermana de Raúl, en una entrevista con Univision Noticias.

Esta familia pensaba que se trataba de otro incidente menor por el cual Raúl terminaba en un centro médico, debido a su condición mental, pero al ingresar al hospital se enteraron que el asunto era grave. “Cuando llegamos mi hermano estaba en la cama, no tenía los ojos abiertos, no se estaba moviendo y estaba respirando con el tubo en la boca (un respirador artificial). Yo me asusté y dije: ¿Qué está pasando? Cuando me le acerqué le vi los moretones en la cara. Está golpeado”, señaló García.

“Tiene los golpes en los cachetes, en la frente y en el ojo se le ve que tenía sangre seca”, agregó.

María Barrera, madre de Raúl, cree que su hijo fue víctima de brutalidad policiaca. “La policía es injusta, abusan de su poder y de su uniforme”, expresó. “Ellos le hicieron esto por malos”, dijo.

La familia de Raúl facilitó un video a Univision Noticias mostrando sus lesiones y las condiciones en las que se encuentra en el hospital.





Al momento, esta familia no sabe con precisión por qué arrestaron a Raúl, ni bajo qué circunstancias éste terminó inconsciente y con la cara llena de moretones. Tampoco le han informado en qué lugar de El Monte y hora ocurrió la detención, por lo cual no han podido contactar a posibles testigos. Los médicos les dijeron que hubo una lucha con los agentes, una versión que rechaza esta familia mexicana.



“Él no es agresivo para que nos digan que los quería golpear, como nos dijeron en el hospital”, señaló García, quien menciona que su hermano fue diagnosticado con esquizofrenia a la edad de 16 años y que gracias a terapias psiquiátricas y medicamento este logró graduarse de la preparatoria. Pero luego volvieron a lidiar con un chico que decía ver y escuchar cosas extrañas.

García aseguró que su familiar solo se ha metido en pequeños líos, como recibir multas por cruzar la calle en lugares indebidos. Todos los ha resuelto en la corte, afirmó.

“Nunca en mi vida lo había visto como está ahora. No me cabe en la cabeza por qué”, expresó.

Univisión Noticias se comunicó con el sargento Roger Cobián, vocero de la Policía de El Monte, para conocer la versión de la agencia sobre este incidente, pero al momento no han respondido.

Tan delicada es la salud de Raúl, que los médicos le han pedido a la familia que al visitarlo trate de no inquietarlo. “Nos dijeron que no lo molestáramos, que no le habláramos, porque si él se alteraba su corazón puede pararse”, mencionó García.

Esta familia buscaba asesoría legal este viernes tratando de esclarecer el incidente.