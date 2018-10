"Me estoy protegiendo para que no me arresten. He visto que a muchos amigos les ha pasado lo mismo", explicó Contes en mensaje justificando su ausencia. Pidió "otra oportunidad" y que le enviaran fotos de los menores para saber que no se encontraría a un comando policial en el cuarto del hotel. Una nueva reunión se programó para el 13 de junio: esta vez el acusado sí llegó a la cita y fue puesto bajo custodia.