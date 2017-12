Con fractura de cráneo y costillas quebradas, así encontraron a los gemelos de esta madre arrestada en California

LOS ÁNGELES, California. – Sacil Lucero, de 26 años, fue arrestada este domingo por autoridades de la ciudad de Santa Ana bajo sospecha de abuso infantil después de que su bebé de 13 meses fue hospitalizada en condición crítica por lesiones en la cabeza y otras evidencias de maltrato físico.

Lucero es madre de cuatro hijos y está embarazada con su quinto, según los detectives de la Policía de Santa Ana. Las autoridades encontraron que los dos niños más pequeños —un varón y una niña, gemelos de 13 meses— mostraban evidencias de abuso, incluyendo fracturas en las costillas y lesiones en el cráneo.



La mujer fue arrestada después de que la bebé de 13 meses fue hospitalizada en el Centro Médico UCI tras "perder el conocimiento y no mostrar señales de vida".

La víctima sufrió un "gran trauma a la cabeza y exhibía otros rastros de abuso físico", de acuerdo con la investigación. La pequeña fue llevada al hospital en condición crítica y fue sometida a una cirugía.

Este lunes se confirmó que la menor seguía internada y ya mostraba señales vitales estables.

Inicialmente la madre dijo a los detectives que la niña se lástimo al caerse en el baño, pero al ser interrogada por segunda vez, la mujer admitió que "causó intencionalmente las lesiones" a su bebé.



Durante el curso de la investigación los agentes además examinaron a los otros tres hijos de la sospechosa y descubrieron que el otro gemelo de 13 meses también mostraba evidencias de abuso.

El niño habría sufrido una fractura en el cráneo y tenía varias costillas quebradas, según revelaron los médicos que lo examinaron. A pesar de sus lesiones, el niño se encontraba en condición estable.

La mujer volvió a ser entrevistada por los abusos físicos descubiertos en el otro menor y admitió nuevamente haberlo hecho. Lucero confesó que empezó a abusar a sus gemelos cuando descubrió que estaba embarazada de su quinto hijo.



Los otros dos hijos de la mujer, cuyas edades no fueron reveladas, no exhibían pruebas de golpes o maltratos y fueron entregados a la custodia de su padre biológico. La identidad del hombre no se dio a conocer y la Policía tampoco precisó si también es el papá de los gemelos y/o el quinto bebé que espera la acusada.

Tras su arresto, Sacil Lucero fue trasladada a la prisión del condado de Orange, donde deberá enfrentar cargos por abuso infantil.

