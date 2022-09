Qué es la sextorsión y cómo protegerte de este delito

Es importante no confiar en cualquier persona que te contacte o conozcas en línea, pues puede ser alguien con un perfil falso y aunque pienses que quizás no pueden hacerte daño porque no los has conocido en persona pueden llegar a amenazarte con acciones graves con las que terminas con miedo, vergüenza, ansiedad y desesperación, muchas veces sintiendo ques no hay forma de salir de la situación.