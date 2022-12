Residente de Lakeland fue arrestado en posesión armas de fuego alteradas ilegalmente

El Alguacil del condado Polk, Grady Judd, comentó que “Samuel Doolin cree que está por encima de la ley. No le gusta obedecer las mismas leyes que todos cumplimos, desde simples leyes de tránsito hasta delitos más graves de armas de fuego ilegales. No sabemos qué planeaba hacer con esas armas de fuego, pero sabemos que no las recuperará”.