Alguacil de Hernando insinúa lavado de dinero por parte de exdirectora de refugio de animales

Arneson está acusada de tomar dinero de Humane Society of the Nature Coast y desviarlo a una cuenta personal.

Y es que el alguacil Al Nienhuis dijo que la mujer trabajó para Humane Society desde noviembre de 2018 hasta agosto de 2021. Ganó entre $53,000 y $55,125 por año. Su esposo no estaba asociado con el refugio.