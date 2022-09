Recursos para prepararse ante un posible impacto de la Tormenta Tropical Ian en la Bahía de Tampa

Sacos de arena en el condado Pinellas

Palm Harbor (Domingo y lunes de 9 AM a 2 PM)

John Chesnut Sr. Park, 2200 East Lake Road

Seminole (Domingo y lunes de 9 AM a 2 PM)

Walsingham Park, 12615 102nd Ave

St. Petersburg (Domingo y lunes de 9 AM a 2 PM)

Lealman Exchange, 5175 45th St N

St. Petersburg (lunes y martes)

Lake Maggiore, 3601 Dr. MLK Jr. St. S

Northeast Park, 875 62nd Avenue NE

Northwest Pool, 2331 60th Street N

Dunedin (Domingo de 8 AM a 6 PM)

Estacionamiento de la piscina Highlander, 903 Michigan Blvd

Clearwater (Domingo de 9 AM a 2 PM)

Joe DiMaggio Sports Complex, 2450 Drew St