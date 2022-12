Cómo hacerte pruebas de VIH sin costo en la Bahía de Tampa

Condado Hernando

El condado de Hernando ofrece pruebas de VIH y hepatitis C sin costo todos los lunes de 8 a 11 AM en Spring Hill y el segundo miércoles de cada mes de 8 a 11 AM en Brooksville. Son pruebas de corte confidencial y se requiere hacer cita al teléfono: 352-540-6800.