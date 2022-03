Oficial que arriesgó su vida por salvar a corredores en Sarasota relata cómo vivió el trágico accidente

La oficial Toni Schuck de Patrullas de Carreteras de Florida reaparece tras 4 días del fuerte accidente donde no dudó en exponer su vida a cambio de la de los participantes de una carrera en el puente Skyway de Sarasota este domingo.

Schuck, quien es considerada una heroína de la comunidad quedó gravemente al interponerse en la vía de Kristen Kay Watts de 52 años, quien conducía bajo los efectos del alcohol, traspasando varias vías cerradas y señaladas por el maratón.

A menos de una semana del brutal accidente que ha sido viral, la oficial Toni Schuck compartió su asombrosa experiencia:

“Es difícil porque he hecho esto por 26 años y nunca me había visto en una posición así, nunca me había encontrado en una posición donde he tenido que ponerme en el camino por otra persona”, expresó Schuck.



Schuck narró los segundos previos de recibir el choque de Kristen Watts:

"Yo era la última oficial al volante y sabía que era yo, que tenía que detener porque podía ver los autobuses y a las personas haciendo filas y preparándose para la carrera, y sabía que había personas allí en ese puente", destacó la oficial Toni.



Tras la aparatosa colisión, Schuck, quien pertenece a una familia de agentes de fuerzas de la ley pensó fue en sus seres queridos:

"Cuando me pude bajar de la patrulla lo primero que me vino a la mente fue mi familia y los llamé para que supieran que estaba bien, porque sabía que esto era algo que iban a ver en las noticias... Pero venimos de una familia que sirve a las personas y entendemos los chances y riesgos que corremos cada vez que salimos por la puerta" explicó Schuck.



Schuck sigue recuperándose del accidente mientras que Kristen Watts permanece en la cárcel del condado Manatee acusada de varios cargos que incluyen conducir en estado de ebriedad.