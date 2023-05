Cadena perpetua a conductor de camión de helados que mató a dos hermanos hispanos en Florida

TAMPA, Florida.- Lo que inició con una confusión, terminó en tragedia. Michael Keetley, un ex conductor de camión de helados, fue sentenciado a cadena perpetua, luego de un tiroteo donde mató a dos hermanos hispanos Juan y Sergio Guitron, de 28 y 22 años, en una casa en Ruskin, Florida en 2010.

Los hermanos Juan y Sergio murieron a tiros y otros cuatro resultaron gravemente heridos durante el ataque en noviembre de 2010 en el Día de Acción de Gracias.

Michael Keetley quería vengarse de las personas que lo robaron



Los fiscales dijeron que Keetley, de 52 años, se confundió de personas, ya que en 2009 le habían robado y disparado mientras trabajaba como vendedor de helados y estaba frustrado con la investigación oficial y quería vengarse.

Por lo que decidió tomar el asunto en sus propias manos y salió a la calle en busca de sus agresores. Keetley tenía en la cabeza que un hombre apodado "Creeper" estaba detrás del robo y salió a buscarlo esa noche de noviembre de 2010.

Hermanos Guitron no tuvieron nada que ver con el robo a Keetley



Según los sobrevivientes en juicio, el ataque ocurrió pasadas las 2:00 a.m., cuando los hermanos Guitron estaban reunidos con varios amigos en el porche de una casa en Ocean Mist Court para beber y jugar a las cartas.

Keetley vio al grupo de personas en el porche delantero de la casa en Ruskin y comenzó a preguntar por "Creeper", armado con una escopeta y vistiendo una camiseta que decía "sheriff". Luego, les pidió a cada uno de los hispanos sus identificaciones, y cuando los amigos molestos por su actitud lo confrontaron el acusado comenzó a dispararles, según los sobrevivientes en el juicio.

La policía confirmó que las personas muertas y heridas no tenían nada que ver con el robo de Keetley. Tampoco el hombre apodado Creeper, que no estaba entre los seis hombres a los que dispararon contra la casa en Ruskin, dijo la policía.

Durante el largo camino del juicio, Keetley, se declaró inocente y negó tener algo que ver con los asesinatos. Los detectives lo confrontaron con lo que los testigos les dijeron y las pruebas que estaban reuniendo mientras intentaban obtener una confesión.

“Si creen que lo hice, que lo demuestren. Porque yo no lo hice”, dijo Keetley durante una audiencia.

Durante la audiencia de su sentencia, Paz Quezada, la madre de Juan y Sergio Guitron, se dirigió directamente a Keetley y le dijo: “tomó la mitad de mi vida” y “destruyó mi corazón”. “Mis hijos eran lo único que tenía”. “Los amaba con todo mi corazón”.

Gonzalo Guevara, quien sobrevivió al tiroteo, se observó en la corte con una camiseta con una foto de los hermanos Guitron.

“Ha causado tanto dolor a todos los involucrados. Lastimaste a tanta gente”, le reclamó Guevara.

Keetley, de 52 años, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, el juez desestimó mociones para un nuevo juicio.

Grupo hace corrido del asesinto de los hermanos Guitron



El caso conmocionó a la comunidad de Ruskin y un grupo norteño les hizo un corrido a los hermanos Guitron.

“Dicen que anda un gringo suelto que no lo pueden hallar, vale más que se retire porque ya nos cayó mal. La muerte de Juan y Sergio nunca se nos va a olvidar. Todos estaban tomando y no sintieron la traición cuando llegó un hombre “güero” buscando otra dirección, “soy policía del condado, así les dijo el señor”. Les empezó a disparar, ellos no sabían por qué; Sergio se murió al instante y Juan después”, dice un fragmento del corrido.



Keetley fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado y cuatro cargos de intento de asesinato en el tiroteo masivo.

Keetley era un heladero que trabajaba en los vecindarios del sureste del condado de Hillsborough en su camión de helados de color morado.

