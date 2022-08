Hombre lucha por su vida tras accidente por ataque de ira en Florida

Un hombre se encuentra luchando por su vida en un hospital luego de un accidente por un ataque de ira en Florida. El sospechoso de ocasionarlo fue arrestado, según las autoridades del condado Citrus.

Todo ocurrió el pasado 28 de julio, cuando según testigos, Levi Lamoreaux, a bordo de una moto y Kristopher Alan Hite, en una camioneta, se dirigían hacia el hacia el norte en la North Suncoast Boulevard en Crystal River, a alta velocidad luego de un altercado verbal entre ambos en un semáforo.

De acuerdo a la policía, Hite estaba con su novia y su hijo viajando en el carril izquierdo interior de la vía y Levi iba por el carril derecho exterior cuando Hite vio que el motociclista se acercaba por detrás y se desvió hacia ese carril y lo chocó.

Levi y su motocicleta dieron varias vueltas en el aire, resultando con heridas críticas.

La víctima fue trasladada vía aérea al Centro Médico Regional de Ocala. Según su primo, Ronald Salerno, la tripulación del vuelo le dio un 2% de posibilidades de lograrlo.

Trascendió que Levi no tenía puesto un casco durante el accidente y se determinó que el accidente fue intencional.

" Regresaba a casa con un galón de pintura de Home Depot, y este tipo se acercó a él a 100 millas por hora y lo tiró fuera de la carretera en la zanja", dijo Dale Lameoreaux, el padre de Levi a Fox 13 News.

Lucha por su vida en un hospital

El choque provocó que se le rompieran el cuello y la clavícula a Levi, además de heridas por el golpe contra el pavimento y una lesión cerebral.

Aunque y a Levi no está conectado al soporte vital y afortunadamente respira por sí mismo, dice algunas palabras y reconoce a las personas en la habitación del hospital, su cerebro aún se está recuperando.

"Él no está fuera de peligro. No puede ponerse de pie, no puede masticar, no puede interactuar. Tendrá que aprender todo de nuevo", expresó el padre de Levi a Fox 13 News.



Los médicos dicen que necesitará una rehabilitación agresiva que le tomará meses para regresar a tener una vida normal.

Su primo Ronald Salerno creó una cuenta de GoFundMe para costear los gastos médicos, debido a que Levi no cuenta con seguro médico.

Salerno afirma que Levi es un gran hombre que está luchando y que se recuperará gracias a su fuerza de voluntad.

Su familia dijo a Fox 13 News que Levi iba a empezar un nuevo trabajo la semana después del accidente.

Sospechoso arrestado

Kristopher Alan Hite, de 35 años, de Homosassa, Florida, fue arrestado este lunes por intento de homicidio vehicular y negligencia infantil por este accidente.

Fue ingreso a la cárcel del condado Citrus con una fianza total de $17,000 por ambos cargos criminales.

"Este incidente fue irresponsable y evitable. Permitir que una interacción negativa con otro automovilista escale a un incidente de ira en la carretera pone a todos en peligro y demuestra un desprecio imprudente por otros automovilistas y pasajeros", expresó el alguacil del condado de Citrus, Mike Prendergast.

