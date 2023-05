Familia de hondureño que murió en un albergue de Florida exige justicia, el joven sufría apilepsia

"Yo hablé una sola vez (con él), el sábado antes de la muerte. No me dio tiempo de preguntar nada porque solo le dieron dos minutos en la llamada, incluso al minuto y medio ya le estaban pidiendo el teléfono. Solo me dijo: 'estoy bien, dile a la familia que no se preocupe'. Fue lo último que hablé con él", dijo su prima, Riccy Hernández Espinoza, a Noticias Univision Tampa.