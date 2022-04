Despiden a gerente de Dollar General en Tampa por mostrar en TikTok lo difícil que es su trabajo

Una gerente de una tienda Dollar General de Tampa fue despedida luego de exponer su descontento en redes sociales sobre sus condiciones laborales. La mujer mostraba cómo tenía que surtir los estantes y atender al público al mismo tiempo, entre otras de sus quejas.

Mary Gundel, quien estaba a cargo de la sucursal ubicada en la US 301 con Martin Luther King Jr. Drive en Tampa, comenzó a publicar videos en TikTok el 28 de marzo contando cómo es "la vida de una gerente de tienda".

En las grabaciones que se volvieron virales, Gundel explicaba que tenía que hacer múltiples oficios debido a la falta de empleados, por lo que debía ella sola desembalar muchísimas cajas para surtir los mostradores, cambiar precios y colocar etiquetas de ofertas, entre otras cosas.

Sumado a esto, Gundel aseguró que no recibía un sueldo acorde a sus funciones y que trabajaba hasta 60 horas sin pago de horas extras, por lo cual "nunca" podía ver a sus hijos.

“Muchos clientes no entienden cómo es trabajar para esta empresa” afirmó Gundel en uno de sus videos.



Al parecer el comentario de un cliente que dijo que los empleados de Dollar General eran flojos debido a ver los estantes de la tienda vacíos y esperar un tiempo para ser atendidos en la caja debido a la escasez de trabajadores, desató la molestia de Gundel y quiso expresarlo en sus redes sociales.

Mary, quien trabajó por más de 3 años en esta cadena de tiendas, fue despedida el 01 de abril y asumió que fue por exponer la situación de la tienda, que se hizo viral en internet.

"Nos decepciona cada vez que un empleado siente que no hemos cumplido con estos objetivos y usamos esas situaciones como oportunidades adicionales para escuchar y aprender. No estoy de acuerdo con todas las declaraciones que está haciendo actualmente la Sra. Gundel, estamos haciendo eso aquí". escribió Dollar General en un comunicado a The New York Times.

¿Qué pasará ahora?

Mary Gunel lleva a cabo una campaña viral denominada #PutInATicket, a la cual se han sumado más trabajadores de Dollar General que planean una huelga de empleados el próximo 2 de mayo para exigir mejor sueldo, ya que considera que "es hora de un cambio".

Mientras tanto, Gunel trabaja como conductora de Uber y Lyft para sostener su hogar junto a sus 3 hijos y su esposo.

