Se esperan testimonios de expertos en el cuarto día de juicio contra Curtis Reeves

Un paramédico también testificó diciendo que enjuagó el ojo izquierdo de Reeves con agua y no vio ninguna lesión. Se le preguntó al médico qué tipo de lesiones podría sufrir una persona que usa lentes por el golpe de un teléfono celular. "Si va a sufrir un impacto significativo, los anteojos protegerán sus ojos en gran medida", respondió. "Si se trata de una lesión, es tan sutil que no me llamaría la atención de inmediato en una fotografía".