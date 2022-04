Padre e hija de Illinois se salvan tras ser alcanzados por un rayo en Florida

Lo que parecía ser una visita turística al "estado del sol" resultó ser todo lo contrario para un padre y su hija que fueron alcanzados por un rayo este fin de semana en Florida. Afortunadamente, se están recuperando de sus heridas.

Ashley Moberg, de 19 años y su padre, John Moberg, de 60 años, fueron a uno de los entrenamientos de primavera de su equipo de béisbol favorito los Yankees de Nueva York, este sábado en el estadio Steinbrenner Field en Tampa.

Debido a una tormenta, el juego fue cancelado y ambos se dirigían hacia su auto en el estacionamiento 1 del Estadio Raymond James, cuando pararon debajo de un árbol al no conseguir su vehículo en medio de las lluvias que azotaron ese día la ciudad.

Un rayo impactó sobre el árbol y Ashley y su padre fueron alcanzados por la descarga eléctrica.

“Hubo un destello grande y brillante y un fuerte estruendo y lo siguiente que supe fue que me zumbaban los oídos. Veo a mi papá volando en el aire, golpeando su cabeza contra el suelo y yo estoy volando por el aire. De hecho, salí disparado de mis zapatos y aterricé en el pavimento. Durante unos 10 segundos, pensé que mi padre estaba muerto y pensé que me estaba muriendo”, contó Ashley Moberg a NewsNation.



Su padre, quedó insconsciente tras el accidente.

“No sabía que me había caído un rayo. Acabo de despertarme con la cara en el barro y no podía moverme. Estaba 100% paralizado. Pensé que tenía un derrame cerebral, pero con el tiempo pude darme la vuelta y hablar con Ashley y ella me hizo saber que nos había caído un rayo”, expresó John Moberg a NewsNation.



Un testigo llamó al 911 y estuvo con ellos hasta que llegó la ambulancia. Ambos fueron trasladados al Hospital General de Tampa.

Ashley sufrió una quemada en su cuello y otros golpes en su cuerpo, mientras que su padre se fracturó el pómulo.

Sin embargo, salieron de alta del hospital el lunes, día que tenían su vuelo para Chicago y antes de irse, Ashley y su padre se tomaron una foto debajo del árbol donde fueron impactados por el rayo el sábado.

“Fue aterrador, pero lo logramos”, dijo Ashley Moberg a NewsNation.



Afortunadamente, Ashley y su padre sobrevivieron a este accidente.