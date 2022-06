Violó a una mujer y lo declaran culpable 22 años después

El caso sin resolver de la violación a una mujer hace casi 22 años llegó a su fin tras declarar culpable al agresor. La víctima estuvo presente en el juicio y se encontró cara a cara con su agresor.

Antonio Rivers, de 41 años, fue hallado culpable de agredir sexualmente a una mujer tras intentar robarla en su casa en el 2000.

La víctima relató en el estrado los hechos que la marcaron de por vida, cuando el 17 de diciembre del 2000 llegó a su casa cerca de las 10:30 pm y vio a un sospechoso enmascarado con un arma que había entrado por una ventana.

Tras exigirle dinero mientras la apuntaba con el arma y al ella decirle que no tenía, la metió al baño obligada y la violó.

"Estaba rezando 'por favor no me maten, por favor no me maten'", dijo llorando la víctima en el juicio.

