"Solo piel y huesos" estado de la niña de 2 años que sus padres dejaron morir de hambre

La menor de 34 meses de edad, que sufrió de hambre a largo plazo, de acuerdo a la autopsia, no caminaba y no hablaba porque presuntamente no se desarrolló de forma normal por la malnutrición que vivió. Desde que la bebé nació, solo subió 3 libras de peso, a sus casi 3 años de edad, de acuerdo a autoridades de Florida.