Le pagaron $23,500 para empezar trabajo en una casa que nunca realizó

Un hombre de Lake Wales fue arrestado por robar y estafar a una víctima que le adelantó más de $20,000 para un trabajo en su casa que nunca realizó.

Según información oficial, Don "Stephen" Wildmon, de 45 años, fue contactado a través de su empresa Wildmon Construction por una víctima que quería ampliar su casa en Davenport en enero de 2021.

Luego firmaron un contrato el 12 de febrero de 2021 donde la víctima le adelantó $23,500 a Wildmon, lo que correspondía a la mitad del precio del proyecto.

El acuerdo era que Wildmon comenzara a trabajar en abril de 2021 y terminara en 90 días.

Sin embargo, en octubre de 2021 la víctima denunció ante la policía que Wildmon nunca había iniciado el trabajo.

Wildmon fue contactado por un detective de la Oficina del Alguacil del condado Polk y acordó en devolverle el dinero a la víctima, quien se quedó tranquila y se cerró la investigación, pero llegó el mes de febrero de 2022 y la víctima no había recibido su dinero.

La policía reanudó la investigación y obtuvo una orden de arresto contra Wildmon, quien se entregó a las autoridades en la sede de Winter Garden por fraude y robo mayor.

Tras pagar una fianza de $10,000, Wildmon salió de la cárcel.

"Stephen Wildmon no hizo ningún esfuerzo por hacer el trabajo para el que fue contratado. La investigación mostró que ni siquiera solicitó un permiso de construcción hasta junio de 2021, pero no lo obtuvo porque no lo pagó. No trabajó, y no hizo ningún esfuerzo por pagar a la víctima. Investigue a fondo a cualquiera que planee contratar, podría ahorrarle grandes dolores de cabeza y mucho dinero”, afirmó el Alguacil del condado Polk, Grady Judd.

