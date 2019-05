San Francisco prohíbe las tiendas que solo aceptan pagos electrónicos o con tarjeta de crédito

Para muchos residentes de San Francisco ver que existen tiendas que no aceptan dinero en efectivo es simplemente injusto. Los líderes de la ciudad comparten esa opinión y este martes aprobaron prohibir que los comercios con presencia física solo acepten pagos electrónicos o con tarjetas de crédito.

Con un voto unánime de la Junta de Supervisores, San Francisco se une ciudades como Nueva Jersey y Filadelfia al vetar la operación de establecimientos que no acepten pagos en efectivo, una práctica que, aseguran, discrimina a las personas de bajos recursos que no tienen acceso a la banca comercial y mucho menos a las tarjetas de crédito.

“Simplemente sentí que no era justo que alguien fuera rechazado de una tienda por querer comprar un sándwich y solo tener efectivo en la bolsa. También tenemos nuestra población de desamparados que no tiene cuentas bancarias” , dijo al diario San Francisco Chronicle la supervisora Vallie Brown, quien presentó la iniciativa.

Aunque para los jóvenes y empleados de empresas de tecnología es cada vez más fácil realizar pagos con sus teléfonos inteligentes y no cargar dinero en efectivo, esa realidad no es la misma para todos. Para los más pobres, incluyendo las 4,000 personas que duermen en las calles de San Francisco todas las noches, el acceso a los servicios bancarios es limitado y el poco dinero que ganan no es suficiente para abrir tarjetas de crédito.