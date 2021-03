San Francisco, Santa Clara y Napa dejan atrás restricciones para restaurantes, cines y gimnasios

Los tres condados del Área de la Bahía se suman a San Mateo y Marin en el nivel rojo , que les permitirá levantar las restricciones no solo para esas industrias, sino también aumentar la capacidad en los comercios que permiten la entrada de clientes, como las tiendas minoristas y los centros comerciales.

San Francisco buscará reactivar también actividades de recreación que estaban prohibidas en la fase morada , tales como las ruedas de la fortuna, carruseles y trenes turísticos. Los funcionarios de salud de la ciudad dijeron también que se levantará el toque de queda para que las actividades no esenciales se puedan extender más allá de las 10 pm.

Esquema multicolores

Los mismos límites de capacidad de 25% aplican para museos, zoológicos y cines que se encuentren en interiores, pero no así para los gimnasios, que solo tendrán la opción de recibir clientes sin rebasar el 10% de su capacidad.

Aunque no los mencionó por nombre, los datos del Departamento de Salud estatal muestran que los condados de Alameda y Contra Costa se encuentran entre los que podrían alcanzar el nivel rojo en las próximas semanas.

¿Puedo salir de casa?



Las órdenes de confinamiento vigentes para el Área de la Bahía buscan limitar el movimiento y las reuniones entre distintos núcleos familiares, pero no impide salir de casa para realizar actividades no esenciales permitidas o que no ponen en riesgo de contagio a la comunidad.