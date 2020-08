“Me ayudaron sin conocerme”: perdió su empleo de lavaplatos por el coronavirus, pero la comunidad hispana lo cobijó

Y es que, aunque en el condado de Santa Clara continúan vigente una moratoria que prohíbe los desalojos de inquilinos que no puedan pagar la renta a causa de la pandemia de coronavirus, José Melchor no le quiere quedar mal al casero que le renta el pequeño espacio que comparte con otras tres familias.

“Me da emoción y me dan sentimientos. Me dan ganas de llorar, me siento a gusto, porque me ayudaron sin conocerme”, explica Don José desde su vivienda en San José.