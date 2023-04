Estos son los horarios de los oficios de Semana Santa en español en el sur de la Bahía

12:00PM English Liturgy of the Lord’s Passion Indoor/Dentro del Templo

(In Person/En Persona)

:30PM Spanish Way of the Cross Live Presentation, by Group Teatro Corazón

Español Via Crucis Presentación en Vivo por el Grupo Teatro Corazón

6:00PM Español Liturgia de la Pasión del Señor/Liturgy of the Lord’s Passion— (Transmicion en Vivo)

Veneration of the Cross and Holy Communion/Veneración de la Santa Cruz y Distribución de la Eucaristía