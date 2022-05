Cómo hablar con tus hijos (de acuerdo a su edad) sobre los tiroteos ocurridos en escuelas

◾ Primeros grados de escuela primaria: estos estudiantes necesitan información sencilla, breve, que sea balanceada y que les asegure que las casas y las escuelas son lugares seguros y que los adultos los van a proteger. Es importante tener en cuenta que si ellos no saben lo que ocurrió o no lo mencionan, tú no necesariamente tienes que informarle. Si ellos toman la iniciativa de hablar sobre un tiroteo, puedes preguntar “¿qué fue lo que escuchaste?” o “¿qué crees que está ocurriendo?” como parteaguas para la conversación.