Quiénes deberán seguir usando mascarillas cuando terminen los mandatos en el Área de la Bahía

"Hemos resistido lo peor del aumento de ómicron. Pero no nos equivoquemos: la pandemia no ha terminado (…) Si bien usar una máscara en interiores ya no es obligatorio para las personas que están vacunadas, sigue siendo una forma inteligente y simple de protegerse a sí mismo y a las personas que lo rodean", dijo la doctora Sundari Mase, funcionaria de Salud del condado de Sonoma.