“Estén preparados para lo peor”: la advertencia para familias latinas que viven en casas rodantes de Silicon Valley

La otra la conforman no solo los desamparados o las personas que gastan más de la mitad de sus ingresos para pagar el alquiler, sino también las decenas de familias latinas que por años han vivido en casas rodantes estacionadas en las angostas calles de Mountain View.

Ida Seclen, de 74 años, es una de esas residentes. Lleva dos años viviendo en casas rodantes porque su salario limpiando casas y ayudando a niños con sus tareas no le alcanza para pagar las elevadas rentas de Silicon Valley .

“Es muy dura la vida”, dice en entrevista con Noticias Univision 14. “Pago un gimnasio para poderme ir a bañar. Ahora tengo que pagar a un (residente de un) departamento, esto se ha vuelto un negocio. Si yo me quiero ir a bañar al departamento de alguien les tengo que pagar una cantidad mensual”, explica.

Por si esto no fuera suficiente, a partir del 8 de diciembre ya no podrá estacionar en la calle la casa rodante que un buen samaritano le donó cuando se quedó sin vivienda, pues se espera que esa fecha entre en vigor de la Medida C, aprobada por los electores de la ciudad con 57% de los votos en los comicios del pasado 3 de noviembre.