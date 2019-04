"Es difícil encontrar ayuda": el drama de vivir sin techo en Silicon Valley, una de las regiones más ricas del mundo

“Estaba a punto de buscar a alguien para que se hiciera cargo de mis niños. Quería mandarlos con mi hermano o con alguien. Yo no les podía dar todo lo que necesitaban. (Mi hija) me dijo ‘yo puedo agarrar un trabajo’, pero le dije ‘no, si yo soy la mamá yo tengo que trabajar por ustedes’”, narra la madre de familia y agrega que de vez en cuando su hija de 14 años “la acompaña a trabajar a la yarda”, al igual que busca trabajos como emplea doméstica en los que pueda llevar a sus hijos con ella.

“Es difícil encontrar ayuda”

Las autoridades del condado de Santa Clara aceptan que la ayuda que se brinda a las personas en condición de calle no es suficiente, sin embargo, advierten que muchas de las veces los pocos servicios con los que cuentan no son aprovechados por quienes más lo necesitan.

“La capacidad que tenemos no es mucha, pero aún así no está llena. Uno de los estacionamientos tiene capacidad para 25 vehículos y no se están usando todos los servicios”, explicó Orozco. La funcionaria agregó que las agencias que promueven los servicios para desamparados no preguntan sobre el estatus migratorio de las personas y tampoco comparten su información con las oficinas federales de inmigración.