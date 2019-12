Comidas tradicionales de Navidad gratis para los más necesitados en el Área de la Bahía

San Francisco

Salvation Army Los voluntarios de esta organización prepararán alrededor de 3,000 comidas para entregar el día de Navidad a personas de la tercera edad y a quienes no puedan salir de sus casas. Más información aquí : Día y hora: 12/25 de 8:30 am a 12:30 pm Dirección: 360 4th Street San Francisco CA 94107

St. Peter and Paul Church FeedMob SF Servirá a al menos 600 personas. Muchos no tienen hogar, mientras que otros vienen simplemente a disfrutar de la fecha festiva con la comunidad. Más información aquí . Día y hora: 12/25 de 2:00 pm a 6:00 pm Dirección: 660 Filbert Street, San Francisco CA 94133

Condado de Contra Costa



Christmas for Everyone

La organización ofrecerá comida, regalos y entretenimiento para todas las edades. Tendrán transportación disponible para aquellos que no puedan dejar su vivienda por alguna incapacidad en el área de Martinez, Concord y Pittsburg. Más información aquí.

Día y hora: 12/25 9:30 am a 2:00 pm

Dirección: 68 Morello Ave, Martinez CA 94553