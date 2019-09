Tres de las mejores piscinas en Estados Unidos están en Texas

USA Today publicó los ganadores de las 10 mejores piscinas de la competencia lo 10 mejores premios de elección de lectores y los hoteles W Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa y el Hyatt Regency Hill Country Resort and Spa, ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente. Mientras , The Woodlands Resort en The Woodlands, cerca de Houston, ocupó el quinto lugar.