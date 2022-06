Artista de fama mundial dona sus retratos de Lego a familias de niños asesinados en Uvalde

Cuando escuché lo que había pasado en Uvalde, me llené de tristeza, enojo, frustración, desesperanza, confusión y tantas otras emociones. Literalmente no podía expresar cómo me sentía con palabras. Mis hijos tienen la misma edad que los niños que fueron asesinados, y yo vivía en el área, así que todo esto me golpeó muy cerca de casa. Y mi frustración sobre cómo y por qué estos eventos siempre parecen suceder en Estados Unidos, y solo en Estados Unidos, me hizo oscilar entre la tristeza, la ira y la desesperanza.