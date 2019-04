¿Qué debes saber si aún no haz presentado tus impuestos?

El programa de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes, VITA por sus siglas en inglés, ofrece ayuda tributaria a individuos que generalmente ganan $55,000 o menos, personas con discapacidades, e individuos que no dominan el inglés.

Los contribuyentes que pagan toda o parte de su deuda tributaria para la fecha límite de abril – a través de Pago Directo , El Sistema de Pago Electrónico de Impuestos Federales, EFTPS , o tarjeta de crédito o débito, recibirán una prórroga automática de tiempo para presentar. Si selecciona “prórroga” como la razón de su pago, no tendrán que presentar un Formulario 4868 aparte. Los contribuyentes también recibirán un número de confirmación después de hacer su pago. Si usan Pago Directo y EFTPS, los contribuyentes se pueden inscribir para recibir notificaciones por correo electrónico.

Luego de presentar, use “¿Dónde está mi reembolso?”en IRS.gov o descargue la aplicación móbil IRS2Gopara rastrear el estado de su reembolso ya que provee la información más reciente. Se actualiza una vez por día, usualmente durante la noche, por lo que revisarlo más a menudo no generará nueva información. Llamar al IRS tampoco generará diferentes resultados a aquellos diponibles en línea, a no ser que “¿Dónde está mi reembolso?” le instruya al contribuyente a hacero; tampoco generará nueva información ordenar una transcipción de impuestos.