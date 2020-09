Las citas de renovación de la licencia de conducir en Texas serán los sábados hasta fin de año

Las oficinas de San Antonio en General McMullen, New Braunfels y Pat Booker ofrecerán citas de 8 a.m. a 5 p.m. cada fin de semana. El único día que las citas no estarán disponibles es el 28 de noviembre debido al feriado de Acción de Gracias. DPS comenzó a ofrecer citas de fin de semana durante el verano.