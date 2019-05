Este joven de 24 años solicita ayuda para tratar la rara enfermedad que se apodera de su pierna

SAN ANTONIO , Texas- Pablo te saluda con la mano, sonríe —un poco — y se cubre las piernas con las sábanas del hospital que lo protegen del frío, pero que también delatan la extraña enfermedad que padece. No camina. No puede caminar. Tampoco puede moverse. Y, desde hace años, tampoco puede colocarse un par de zapatos.

Pese a que la neurofibromatosis no es un peligro inmediato a la vida, sus complicaciones imposibilitan tener calidad de vida: la pérdida de la audición, deterioro del aprendizaje, problemas en el corazón y en los vasos sanguíneo, pérdida de la visión y dolor intenso son algunas de las dificultades.

Para Pablo todo comenzó a los siete meses de nacido. Cuando su madre detectó una anomalía en el crecimiento de sus piernas. Sin embargo, el pediatra que los atendió en México le dijo que su hijo estaba bien de salud. "Le descubrí en mi casa que él tenía una piernita más larga que otra. El doctor me dijo ahí que no, que no tenía nada", dijo Telma desde el cuarto del Hospital Universitario en San Antonio, en el que ahora se encuentra hospitalizado su hijo.