NUNCA amenace con desconectar el servicio en su hogar o negocio NUNCA llame a clientes residenciales o comerciales para solicitar el pago por teléfono. NUNCA le pida a un cliente que compre tarjetas de crédito o tarjetas prepagas (por ejemplo, tarjetas de regalo de Amazon) y vuelva a llamar con el pago NUNCA solicite ingresar a la casa o negocio de un cliente a menos que el cliente inicie una solicitud de servicio o reciba una notificación previa Señales de que la llamada es una estafa: · Amenaza de cortar el poder. Los estafadores exigen acción rápida como táctica de miedo · Pide al cliente que compre cualquier tarjeta prepaga para realizar el pago · Una vez que el impostor obtiene el PIN o el número de seguridad de la tarjeta, es como transferir dinero. Los fondos no pueden recuperarse · Envía al cliente a CVS Pharmacy / Office Depot / Walgreens para realizar un pago · Rechaza la opción de pago en H-E-B, afirma que tarda 24 horas en recibir el pago · Reclama el pago reciente no se recibió o se aplicó incorrectamente · Le da al cliente 30 minutos para pagar u obtener el cierre · La persona que llama afirma que alguien de CPS Energy está en camino de apagar · Pide al cliente información bancaria · La persona que llama solicita al cliente su número de cuenta · Proporciona al cliente un número de cuenta para aplicar un pago · Proporciona un número gratuito (es decir: 1-800 o 1-844) para que el cliente devuelva la llamada con el pago Otros consejos para mantenerse a salvo:

· Use Administrar mi cuenta para obtener acceso al saldo de su cuenta y pagar su factura directamente

· Los clientes también pueden inscribirse en AutoPay para que sus facturas mensuales se retiren automáticamente de su banco

· Conozca su número de cuenta ... porque los ladrones no

· No siempre asuma que es una llamada de CPS Energy, los ladrones están utilizando tecnología sofisticada para clonar nuestro número de teléfono de servicio al cliente



Si recibe una llamada telefónica en su casa o negocio de alguien que dice ser de CPS Energy y exige un pago, ¡cuelgue! Y si alguien se acerca a su hogar o negocio que dice ser CPS Energy, siempre solicite una identificación de empleado. Si siente que está en peligro inmediato, debe llamar al 911.



Los pagos pueden hacerse a través de Manage My Account (MMA), un portal en línea gratuito. MMA también proporciona a los clientes de CPS Energy información mensual sobre el uso de energía, una vista de su estado de cuenta y opciones de arreglos de pago