Buscan contar a todos los habitantes de San Antonio

El conteo del censo determina la asignación de aproximadamente $ 675 mil millones anuales en fondos federales para programas federales y la redistribución de distritos del Congreso. De acuerdo con el informe "Contando por dólares" del Instituto de Políticas Públicas George Washington, un recuento incompleto de la población de Texas de hasta el 1% podría resultar en una pérdida de fondos federales de al menos $ 300 millones. Se estima que el 25% de los residentes del Condado de Bexar no es probable que respondan a sí mismos y corren el riesgo de perderse en el Censo de 2020.



"Con un rápido crecimiento que llega a todos los rincones del Condado y a nuestras ciudades suburbanas, es más importante que nunca obtener un conteo completo y preciso para que podamos obtener los recursos que necesitamos", dijo el Juez del Condado de Bexar, Nelson Wolff. "El Condado de Bexar se enorgullece de haber nombrado a personas con relaciones de confianza dentro de la comunidad para promover la importancia del Censo de 2020".



El Comité de Conteo Completo utilizará el conocimiento local, la experiencia y la influencia de cada miembro para implementar una campaña de concientización del censo para alentar a todos los residentes a responder, en particular a aquellos en zonas censales en riesgo de no ser contados.



"Las voces y los puntos de vista de la comunidad son críticos, especialmente para el Censo de 2020", dijo Celina Pena, Directora de Promoción de LiftFund y Co-Presidenta del Comité de Conteo Completo. “Los miembros del Comité de Conteo Completo servirán como voces confiables para movilizar a todos los residentes de nuestra comunidad para que se cuenten en el censo. El Comité de conteo completo trabajará con proveedores, líderes y organizaciones comunitarias para enfocar el alcance del censo para garantizar que obtengamos un conteo completo y preciso para el condado de San Antonio y Bexar ".



El anuncio de hoy marca un año hasta el Censo de 2020, un momento perfecto para crear conciencia sobre la importancia de garantizar que se cuente a todos nuestros residentes.



"Al igual que en el censo anterior, trabajaremos para llegar a todos los residentes a través de la comunicación, la educación y el fomento de la confianza, con un énfasis en llegar a las poblaciones históricamente subestimadas y subrepresentadas", dijo Rebecca Q. Cedillo, Oficial de Impacto Comunitario en University Health Systems and Co -Presidente del Comité de Conteo Completo. “Cada persona en el condado de Bexar cuenta y, sin su participación en el Censo de 2020, corremos el riesgo de perder dólares federales que beneficiarán a todos los que viven aquí. Así que trabajemos todos juntos para que sea confiable, accesible y completo, para que las generaciones futuras puedan ganar ".